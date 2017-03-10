經典賽》李大浩頭部挨觸身球 潘威倫賽後親自致歉
2017/03/10 07:05
李大浩（左二）遭觸身球擊中，痛苦倒地。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽台韓大戰昨天（3月9日）鏖戰10局，最終台灣8:11不敵南韓，2局上潘威倫面對南韓當家第4棒李大浩，投出頭部觸身球，李大浩當場倒地，表情痛苦，潘威倫則是一臉驚恐，賽後特別去找李大浩並表達道歉之意。
屋漏偏逢連夜雨，6局上李大浩又挨黃勝雄「挖地瓜」觸身球，由於黃勝雄5局上場曾對閔炳憲丟觸身球，當時主審就曾提出警告，不料6局上又對李大浩觸身，直接遭主審驅逐出場，同時待在板凳席的總教練郭泰源也被趕出場。
潘威倫和李大浩都是1982年出生的球員，兩人屬同一世代球員，潘威倫已表明，今年經典賽將是個人最後一次打國際賽，李大浩6月將滿35歲，也可能退出國家隊，兩位名將無緣在國際賽對決，象徵一個輝煌世代又將逝去。
潘威倫。（資料照，特派記者陳志曲攝）
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