經典賽》對吳昇桓慘吞K 林智勝盛讚控球超準
2017/03/10 07:08
林智勝昨接連吞K。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕大聯盟等級強投，「大師兄」林智勝真正見識到了！
昨天台韓大戰，9局下首棒打者蔣智賢敲二壘安打，南韓緊急推上大聯盟紅雀「大魔神」吳昇桓登板救火，輪到林智勝上場打擊，結果慘遭三振，林智勝5打席都遭三振，隨後吳昇桓選擇故意四壞保送林益全，接著順利解決高國輝和陳鏞基，將雙方比分凍結在8:8平手，進入延長賽，10局上南韓一口氣攻下3分，下個半局吳昇桓讓台灣對打者三上三下「無生還」，拿下勝投。
賽後林智勝表示，吳昇桓控球真的很準，比電視上看到的還準，被三振那一球是內角低球，沒出棒是因為不是他所設定要攻擊的球，不過他對吳昇桓不會膽怯。
前一天對荷蘭守備時，右手臂被強勁滾地球擊中腫了起來，隔天對南韓慘吞5K，是否有受到手臂不適影響，林智勝強調，「手臂沒事，也不能當藉口，只能說對方配球配的非常好，對我投了很多變化球，算他們厲害。」
吳昇桓成功關門，拿下比賽。（資料照，特派記者陳志曲攝）
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