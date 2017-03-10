經典賽》警察廳教頭曾評台打線史上最弱 數據證明他錯了

林琨笙打擊表現佳。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽開打前夕，台灣隊與韓職二軍警察廳打兩場公辦熱身賽，結束後，警察廳總教練柳承安說，「A組目前看起來是3強1弱，這1弱應該就是台灣隊了。」他表示，比較台灣歷代打線，這次（經典賽）似乎最弱，這是客觀評價。

結果正式比賽開打，台灣隊差一點就扳倒荷蘭和地主南韓，打擊表現也不錯，團隊打擊率3成01，平均每場得分近7分，攻擊火力相當旺盛，其中以捕手林琨笙打擊率5成71最佳，張志豪4成居次，蔣智賢3成57第3，團隊有兩轟，包括張志豪和林哲瑄。

反觀南韓，團隊打擊率2成87，平均每場得分不到4分，前兩戰對以色列和荷蘭總計只拿到1分，兩項數據都不如台灣隊。

張志豪昨敲安，高聲怒吼。（資料照，特派記者陳志曲攝）