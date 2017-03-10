經典賽》郭泰源被罵翻 女兒發聲：沒有人希望輸...

經典賽三連敗出局，台灣隊總教練郭泰源（右）成眾矢之的。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕經典賽昨晚上演台韓大戰，一路打到延長賽第10局，南韓猛攻拿下3分，台灣隊最終8：11惜敗，三連敗的難看戰績引發網友砲轟，總教練郭泰源成為眾矢之的，他的女兒郭思瑜今凌晨在臉書發文，希望大家別再罵了，認為每一位球員都不應該再遭受謾罵批評，大家都愛台灣棒球，他們用生命在打每一場比賽。

郭思瑜臉書全文。（擷取自臉書）

台灣隊再度輸球，3連敗出局經典賽，郭泰源遭受許多網友批判，郭思瑜昨晚先在臉書上PO文希望大家停止謾罵，凌晨再度PO文幫父親說話。

郭思瑜在臉書上說，「我爸爸希望中華隊贏不比台灣的任何一個人少」，從她有記憶開始，爸爸就在為台灣盡一份心力，就算他在日本當軟銀教練的時候，依舊心念著台灣。希望大家多一點鼓勵、少一點謾罵，「球員教練不欠台灣什麼，沒有人故意輸球。是有要檢討的部分，但中華隊的力量是台灣人民的支持啊！」

她提到，自己至今記得2015林智勝打出3分全壘打贏古巴的激動，當時她在桃園機場，聽到身邊傳來各種歡呼，抬起頭發現每個人都在看直播，這就是棒球最讓人感動的時刻，就連到現在依舊雞皮疙瘩。「沒有人希望輸球，真的，沒有人。」

郭思瑜拜託大家別再罵了，「有愧疚有難受他們都在承擔，他們沒有僥倖也沒有任何一絲一毫的不在乎。大家都愛台灣棒球，熱愛著棒球，用生命在打每一場比賽。」

郭思瑜也說，爸爸真的很辛苦，並沒有表面上看的那樣輕鬆，他很認真在為每一場比賽努力，每一位球員都是這樣的...不應該再遭受謾罵批評，做不好的相信他們都知道哪裡該改進。

最後郭思瑜對郭泰源說，「爸爸，辛苦你了，真的辛苦你了，台灣有你真好，我愛你。」