經典賽Live》衛冕軍攻勢再起 3分差領先加拿大
2017/03/10 09:02
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第五局
5下，多明尼加包提斯塔敲安，桑塔納（Carlos Santana）擊出二壘安，包提斯塔回壘被阻殺出局，但貝爾崔（Adrian Beltre）再敲安，送回1分。
5上，加拿大Pete Orr敲安上壘，Dalton Pompey擊出二壘安打送回分數。
第三局
3上，加拿大Jonathan Malo靠失誤上壘，再靠滾地球攻占三壘，此時紅雀先發馬丁尼茲投手犯規，奉送加拿大1分。
第二局
2下，多明尼加克魯茲（Nelson Cruz）與波蘭柯（Gregory Polanco）連續安打攻下分數，卡斯提歐（Welington Castillo）補上全壘打，多明尼加單局敲6安狂轟4分。
賽前報導
衛冕軍多明尼加與加拿大進行C組開幕戰，加拿大推派有16年大聯盟經驗的丹普斯特（Ryan Dempster），多明尼加則由紅雀強投馬丁尼茲（Carlos Martinez）先發。
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