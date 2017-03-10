經典賽》最後一次帶國家隊？郭泰源：有可能
2017/03/10 07:18
郭泰源。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／仁川機場報導〕今天早上經典賽台灣隊分3批搭機離開南韓首爾，外界關心這有無可能是總教練郭泰源最後一次帶國家隊？對此，郭總說：「有可能，現在就先休息一陣子。」
這一屆經典賽台灣隊3戰全敗，下一屆將從資格賽打起，郭總表示，投手差那麼一點點，沒有最後能壓制對方的投手，如果後面有比較好的中繼、後援投手，對荷蘭和南韓這兩場應該不會輸才對。
對於這一支台灣隊，郭總表示，「從集訓到現在調整都正常，凝聚力比上次12強賽更好，要贏球的戰鬥力和鬥志相當不錯，雖然結果不是那麼如意，最起碼我覺得選手都努力過了，過程是最重要的，結果就是結果嘛。」
對於未來國家隊組訓，郭總建議，應該要早一點讓總教練有時間擬定自己的計畫，這樣總教練才有時間充分了解球隊和選手，「如果台灣可以的話，朝這個目標努力吧。」
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