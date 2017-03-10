經典賽》兵敗首爾 高國輝：我們沒有分裂本錢
2017/03/10 07:26
高國輝。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／仁川機場報導〕這一屆經典賽台灣隊3戰全敗，中職和棒協內鬥，導致無法派出最佳陣容應戰，讓高國輝很有感觸，高國輝說，「韓職有10隊，中職只有4隊，球員數有限，如果旅外球員無法回來打國際賽，戰力絕對受影響，我們實在沒有分裂的本錢，只有合作才能組成最佳戰力。」
這一屆經典賽台灣隊打出一場場令球迷感動的比賽，高國輝說，這幾年國內打者攻擊能力進步很多，雖然現在打不贏對手，只要繼續努力，4年後一定有機會贏，這需要時間。
昨天台韓大戰，高國輝面對吳昇桓遭三振出局收場，高國輝說，「對南韓真的是輸給大聯盟投手（吳昇桓），大聯盟打者也打不太到吳昇桓，只能說實力不如人。」
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