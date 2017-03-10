經典賽》陳冠宇左手指破皮 塗醫療用強力膠續投
2017/03/10 07:43
陳冠宇將從仁川機場搭機返日。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／仁川機場報導〕昨天台韓大戰，先發投手陳冠宇只投1.1局就因左手中指破皮傷退，比賽中手指濺出的血漬還沾染在球褲上，浴血奮戰。
陳冠宇表示，其實昨天賽前左手中指就已破皮，所以不能投4縫線直球，改以2縫線和變化球為主，球速也掉一點，第2局手指還塗（醫療用）強力膠再上場投球，但最後真的沒辦法再投，只好退場，「很希望不要受傷，但還是遇到了，可惜。」
雖然打完2局上台灣隊就以0:6大幅落後，不過比賽中後半段急起直追，打完前8局雙方戰成8平，陳冠宇說，「看到隊友在落後時反撲，很感動，這是我打國家隊默契和氣氛最好的一次。」
陳冠宇今天從仁川機場搭機返回日本，他說，現階段就先養傷，預計休一個禮拜，再投入羅德訓練。
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