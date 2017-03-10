經典賽》連15局掛蛋 美國熱身賽2連敗
2017/03/10 07:47
美國隊熱身賽2連敗。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕美國今天再與紅襪隊打熱身賽，豪華打線前7局掛蛋，直到後半段才反攻，終場以5：7輸給紅襪。
美國前役對雙城首局得分後，後8局都沒得分，連同此役是15局掛蛋，到8局才靠哈里森（Josh Harrison）適時安打率隊攻下3分大局，9局上他更轟出右外野方向的全壘打，單場2打數2安打，進帳4分打點。
美國明天7點就要出戰哥倫比亞，主力打者今天大多只打2-3個打席就提早休息，比賽後段則向紅襪借將替補上場，而投手則是全由紅襪支援，使得美國隊前7局就被攻下7分。
相關新聞
- 經典賽》陳冠宇左手指破皮 塗醫療用強力膠續投
- 經典賽》兵敗首爾 高國輝：我們沒有分裂本錢
- 經典賽Live》C組開戰！ 衛冕軍多明尼加對上加拿大
- 經典賽》最後一次帶國家隊？郭泰源：有可能
- 經典賽》警察廳教頭曾評台打線史上最弱 數據證明他錯了
推薦新聞
-
經典賽》陳鴻文被擊潰吞2敗 球迷很擔心2017/03/10 08:51
-
經典賽》陳冠宇左手指破皮 塗醫療用強力膠續投2017/03/10 07:43
-
經典賽》警察廳教頭曾評台打線史上最弱 數據證明他錯了2017/03/10 07:12
-
經典賽》對吳昇桓慘吞K 林智勝盛讚控球超準2017/03/10 07:08
-
經典賽》李大浩頭部挨觸身球 潘威倫賽後親自致歉2017/03/10 07:05