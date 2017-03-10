經典賽》連15局掛蛋 美國熱身賽2連敗

美國隊熱身賽2連敗。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕美國今天再與紅襪隊打熱身賽，豪華打線前7局掛蛋，直到後半段才反攻，終場以5：7輸給紅襪。

美國前役對雙城首局得分後，後8局都沒得分，連同此役是15局掛蛋，到8局才靠哈里森（Josh Harrison）適時安打率隊攻下3分大局，9局上他更轟出右外野方向的全壘打，單場2打數2安打，進帳4分打點。

美國明天7點就要出戰哥倫比亞，主力打者今天大多只打2-3個打席就提早休息，比賽後段則向紅襪借將替補上場，而投手則是全由紅襪支援，使得美國隊前7局就被攻下7分。