經典賽》觸身球被趕出場 黃勝雄向郭總道歉
2017/03/10 07:55
黃勝雄。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／仁川機場報導〕日前台灣隊左投黃勝雄因母喪緊急返台處理後事，不到24小時便立即回到首爾與球隊會合，昨天對南韓之戰，中繼1.1局被敲1安，無失分，飆出3K，表現精彩。
家裡的事情是否會影響球場情緒?黃勝雄表示，其實以前他也發生過類似的事情，不過，棒球是他的職業，在場上他就是很專心和專注，不會被其他事情影響，「教練有問我要不要換人，我回答說不用。」表達強烈爭戰經典賽的企圖心。
昨天台韓大戰黃勝雄在第5局上場後援，對南炳憲丟出觸身球，當時主審就曾提出警告，不料在第6局他再對李大浩丟「挖地瓜」觸身球，直接遭主審驅逐出場，連帶總教練郭泰源也被趕出場，黃勝雄說，「我有跟郭總道歉，很不好意思。」
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