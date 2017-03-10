NBA》缺席近3個月 神經刀今日復出
2017/03/10 08:50
史密斯今日將復出，出戰與活塞的比賽。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士球員「神經刀」史密斯（J.R. Smith）終於要回歸，去年底史密斯因右手拇指骨折，而缺席近三個月的比賽，如今他傷癒復出，今天將替補上場出戰活塞。
雖然史密斯表示已經康復，但教練泰倫魯（Tyronn Lue）還是不敢大意，除了讓史密斯先從替補開始，也會限制他的上場時間。而史密斯也錄製影片宣告復出消息，還在影片中感謝球迷以及妻子在受傷時給予他的支持。
在史密斯缺席的時間，騎士補進射手柯佛（Kyle Korver）與控衛D.威廉斯（Deron Williams）等人，史密斯先前也曾表示非常期待能與D.威廉斯一起打球，如今傷癒復出，兩人終於可以在球場上合作。史密斯本季場均可得8.6分、2.1籃板。
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