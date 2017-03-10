經典賽》無緣次輪台韓仍奮力廝殺 外媒讚：精神可敬

陳鏞基（中）昨敲出追平安打，帶動台灣隊氣勢。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕昨晚台韓大戰廝殺至延長賽才分出勝負，雖然兩隊都已確定無緣次輪的比賽，仍卯足全力拚戰，《Yahoo Sports》回顧昨日賽況時，大讚該場比賽真的很精彩。

《Yahoo Sports》提到兩隊雖然都已經無緣晉級，不過這場比賽勝負攸關下屆比賽是否要從資格賽打起，兩隊仍卯足全力投入，「仍是相當有意義的一場比賽，且當台灣隊從0：6開始急起直追時，比賽變得相當刺激。」

內文提到，南韓一開始取得6：0領先時，還以為比賽勝負大致底定，不過台灣隨後開始反擊，雙方你來我往，台灣終於在第7局時扳平，最後還把比賽逼進延長，直到南韓在第10局出現全壘打，才讓台灣氣力放盡，並且盛讚兩隊球員為了榮譽積極奮戰，場邊球迷也熱烈回應，讓所有事情變得更有趣，大家都是發自內心在乎這場比賽，這不就是經典賽最初的意義嗎？

此外，該文也強調，很難找出這場比賽最具代表性的東西，因為真的完美，太值得一看，且眾人投入的精神，就是「經典賽該有的樣子」。

金泰均（中）昨敲出2分砲，幫助南韓11：8超前。（資料照，特派記者陳志曲攝）