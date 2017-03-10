經典賽》吳昇桓多難打？ 這項鬼神數據會說話（影音）
2017/03/10 08:22
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨天9局下攻占二壘，南韓立即派上紅雀終結者吳昇桓救火，果然連飆2次三振化解危機，讓人見識到大聯盟等級的救援功力。
根據數據顯示，吳昇桓去年在大聯盟防禦率不僅只有1.92，壘上有人的被打擊率是0.219，但是一旦被攻占得點圈，被打擊率低到只有0.183，非常不容易失分。
此外，吳昇桓去年出賽76場，只有12場有掉分紀錄，單場最高失分是3分。每九局可飆11.6K的三振功力，正是他為何能守住危機時刻的原因。
吳昇桓在這次經典賽出賽2場，3.1局狂飆6次三振，僅有1次保送，防禦率是完美的0。
吳昇桓。（特派記者陳志曲攝）
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