經典賽》陳鴻文被擊潰吞2敗 球迷很擔心

陳鴻文失望退場。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊終結者陳鴻文昨天10局上被南韓狂攻3分，苦吞本屆經典賽第2敗。即便如此，大多數球迷並不怪罪他，反倒擔心他以後失去信心，「選手們都盡力了！」

陳鴻文在2013年就曾被日本逆轉吞敗，本屆原先自認在中職總冠軍賽表現不佳，想以狀況不好而決定退出，但是台灣隊徵召旅外投手不順，在台灣隊總教練郭泰源面對面懇談後，陳鴻文才同意參賽。

未料陳鴻文本屆的狀況真的不好，總計1.1局被敲4支安打，防禦率20.25，苦吞台灣3敗中的2敗，讓球迷很擔心他的狀況，「整個信心都被擊潰了」、「真的不怪他...沒人想輸球的」、「不怪肥刀，希望他不要失去信心QQ」、「真的滿擔心他，一開始就說狀況不好了」