NBA》二度韌帶斷裂不氣餒 J.帕克勇於接受困境

J.帕克因十字韌帶斷裂，本季宣告報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿主力球員J.帕克（Jabari Parker）2月初時，在比賽中受傷，宣告本賽季報銷。而這也是他三年來第二次左膝前十字韌帶斷裂，但J.帕克並不氣餒，並樂觀地表示接受這個困境。

J.帕克本季表現傑出，場均可得20.1分、6.1籃板、2.8助攻，皆為生涯新高，不過卻又再度受傷，預計要休養一年的時間，但J.帕克表示並不會感到灰心。

「我知道我會變得更好，我喜歡挑戰，我喜歡現在這個處境，我認為上帝這麼做是有原因的，因為祂知道我可以應付這個狀況。我接受這個負擔，因為我知道大多數人沒辦法度過這些事。」

J.帕克在復原期間也持續參與球隊事務，公鹿教頭奇德（Jason Kidd）表示，未來還計畫讓J.帕克參與教練會議。「J.帕克第一次受傷後，在回歸時他變得更強壯、強大，所以這一次他同樣也會康復並強力回歸。」