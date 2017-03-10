經典賽》以色列複賽添幫手 海盜2A左投助陣

拉金是海盜相當期待的潛力左投。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力於海盜2A的25歲左投拉金（Jared Lakind）將在當地時間9日搭17小時的飛機，到東京與晉級複賽E組的以色列會合。

拉金出身美國德州，在以色列尋找可用之兵時，他們家寄了祖母墓碑的照片，墓碑刻有代表猶太人的大衛之星，因此他取得以色列國籍，也得到為以色列出戰經典賽的機會。

「我可能是多明尼加第一個猶太人，」拉金開玩笑說。以色列在A組預賽3戰全勝，決定在複賽找來指定投手名單上的拉金，補強牛棚戰力。拉金補充說：「我沒參加預賽的原因是，以海盜為優先考量，我得在這裡好好表現，這是我第一次跟著大聯盟春訓，不想太早離開。幾個月前我回答以色列，如果他們打進複賽，我很樂意參加。」

上季他在艾頓那曲球出賽47場，66局裡投出62K，防禦率2.59，表現可圈可點。9月份，他參加以色列的資格賽，並在對巴西的6局上半登板投1局，送出2K、2BB。

「當時只想著參加資格賽，認識隊友們而已，」拉金說，「我知道我們有很棒的一支球隊，跟他們並肩作戰很令人興奮。在經典賽贏球對以色列棒球發展來說意義重大，他們只有兩座球場，用球也像是狗啃過的，我們的目標是推廣棒球給以色列的年輕人，希望能有效果。」