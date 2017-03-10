經典賽》林琨笙攻守佳成亮點 觸身球頻頻是他的策略？
2017/03/10 09:10
林琨笙昨打擊有亮眼表現。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕昨天台韓大戰先發捕手林琨笙單場繳出4支3，還演出盜壘阻殺，攻守兩端都繳出精彩的表現，成為一大亮點，雖然台灣隊仍以三連敗收場，但林琨笙認為，輸球也不是壞事，而是趁機會檢討台灣棒球落後人家多少。
林琨笙為荷蘭與南韓兩戰中的先發捕手，本次經典賽累積打擊率5成71，還多次演出盜壘阻殺，昨天更繳出4支3、跑回3分，攻守都有亮眼表現。
林琨笙表示，輸球不是壞事，也可以藉此機會檢討台灣棒球，雖然表現出色，但仍未能幫助台灣隊贏球，他也難掩失望，強調要有能力「蹲贏比賽」才算的上是好捕手。
昨天台韓大戰中，出現多達四次觸身球， 林琨笙則在受訪時透露 ，這是他的策略，因為發現對方打者在打擊區站得很靠近本壘板，跟球時身體還會往前，他才決定多配內角球，不過最後卻意外造成觸身球，這是他認為有些美中不足的地方。
林琨笙為義大犀牛（現為富邦悍將）陣中的主戰捕手，上季打擊率2成66、1發全壘打，也是犀牛去年奪冠班底之一。
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