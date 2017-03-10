NBA》小瑞佛斯轟20分 快艇送灰熊四連敗
2017/03/10 12:30
小瑞佛斯（中）拿下20分，助快艇以114：98戰勝灰熊。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕快艇今日作客曼菲斯，全隊手感火燙，命中率高達51.3%，一路領先灰熊，小瑞佛斯（Austin Rivers）兩分球更是全數命中，拿下全隊最高20分，助快艇終場以114：98輕取灰熊。
此役，快艇不論是在命中率或是籃板數都勝過灰熊，快艇共搶下47個籃板，灰熊則只有34個。而灰熊今天輸球後，不僅吞下近期四連敗，戰績也掉到西部第6與雷霆並列，快艇則是維持西部第5。
得分方面，快艇共有6人得分上雙，除了小瑞佛斯攻下20分，保羅（Chris Paul）有19分、7助攻的進帳，葛瑞芬（Blake Griffin）則拿下14分、12籃板的雙十數據，瑞迪克（J.J. Redick）則上場18分鐘就拿下15分。
灰熊的部分，先發僅有M.加索（Marc Gasol）與康利（Mike Conley）得分上雙，M.加索挹注20分、5籃板、5助攻，康利則貢獻13分，替補藍道夫（Zach Randolph）也拿下18分、11籃板。
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