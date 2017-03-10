NBA》與灰狼比賽延期 麥考倫：應該直接判輸球
2017/03/10 10:06
拓荒者後衛麥考倫。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕灰狼原先預計本月7日要在主場迎戰拓荒者，但因球場地面濕滑，因此兩隊的比賽延後，將改在台灣時間4月4日早上7點舉行。不過拓荒者後衛麥考倫（C.J. McCollum）認為，應該直接判灰狼輸一場比賽。
灰狼主場先前因舉辦「冰上迪士尼」活動而造成球場地面濕滑，因此為了顧及球員安全，兩隊只好延後比賽。不過麥考倫並不認同此作法，他認為灰狼沒有在比賽前準備好場地，應該自動判為輸球，而不是將比賽改期。
拓荒者目前戰績為西部第9，灰狼則為西部第11，兩隊都在爭奪進入季後賽的門票。而比賽改期將會使兩隊都面臨背靠背比賽，在後期的每一場比賽，都可能影響進入季後賽的機會，因此麥考倫才會對比賽改期感到不滿。
灰狼主場因地面濕滑而延後與拓荒者的比賽。（資料照，美聯社）
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