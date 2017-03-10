經典賽》以色列全勝晉級 最怪誕的是這件事
2017/03/10 09:37
李普茲雖然是隊中唯一土生土長的以色列人，卻是全隊唯一沒上場的球員。（特派記者羅志朋攝）
〔體育中心／綜合報導〕以色列首輪全勝之姿晉級，成為經典賽最驚奇的故事之一。有趣的是，身為隊中唯一土生土長的李普茲（Shlomo Lipetz），是全隊唯一還沒有出賽的球員，反而是其他27名美國隊友都有上場的紀錄。
38歲的李普茲是唯一沒在美職體系打過球、土生土長的以色列國手，曾在2007年打過以色列棒球聯盟，當時雖然球速不到120公里，仍然拿下3勝1敗，防禦率0.98的成績，且27.2局狂飆30次三振。
這年的以色列聯盟還有許多怪誕事蹟，像是選手跟觀眾都是外國人，部分投手兼任打擊還可繳出4成打擊率，更誇張的是還有老師、律師出場比賽，因此後來僅維持1年就解散。
在這屆經典賽首輪中，以色列全員出動，昨天對荷蘭就用掉9名投手，但李普茲並未登板，上次投球是和韓職二軍尚武隊的熱身賽，直球均速不到130公里，投1局讓對手三上三下。
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