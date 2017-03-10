NBA》被柯瑞挑釁 塞爾提克菜鳥：他有點可愛（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨天勇士以86：99不敵塞爾提克，柯瑞（Stephen Curry）在第3節時晃過塞爾提克菜鳥布朗（Jaylen Brown）投進壓哨三分球，事後還對著他指指點點的挑釁，事後布朗無辜的表示，自己根本什麼也沒說，還稱其實柯瑞的挑釁動作有點「可愛」。

昨天在第3節倒數階段，柯瑞晃過防守的布朗投進壓哨三分球，事後還用手指著布朗不斷碎念，看似在挑釁他。

對此，布朗無辜的表示，自己其實就是做好防守而已，「我什麼也沒說，也沒聽清楚他（柯瑞）到底說了些什麼，我認為他沒有說話，只是用手指著我而已」，布朗也稱讚柯瑞這球投的很好，很棒的一次出手，並認為柯瑞這樣一直指著他挑釁的動作，其實有點「可愛」。

柯瑞（左）昨投進三分球，對防守的布朗（右）挑釁。（資料照，USA Today Sports）