足球》FIFA主席警告川普 有入境禁令不能主辦世界盃
2017/03/10 10:36
〔體育中心／綜合報導〕2026年FIFA世界盃足球賽，目前進入評定主辦國的第2階段，外界看好美國能與鄰近的加拿大、墨西哥共同主辦，但美國總統川普就任後發表的入境禁令言論，引來FIFA（國際足總）的擔憂。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，反對美國政府實行這項政策，若真的實行將考慮不給美國世界盃主辦權。
1994年世界盃選在美國舉行，是因為擁有足夠的大型球場、出色的交通與住宿規劃以及一流的籌備團隊，所以美國在首輪投票就擊敗巴西、摩洛哥而中選。FIFA的唯一要求只有成立職業聯賽，因此美國職足（MLS）在1993年成立、1996年開幕，成功帶動美國的足球發展。該屆世界盃平均觀眾人數高達69000人，至今仍是史上最高紀錄。
英凡提諾說：「世界盃不僅是參賽球隊的世界盃，更是全世界球迷們的世界盃，許多國家元首也都會前往主辦國看球，如果有任何國家的人不被主辦國准許入境，世界盃就失去意義。每個國家都有制定相關政策的權利與自由，但是這樣的政策可能會影響FIFA的決定。」
FIFA主席因凡提諾。（法新社）
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