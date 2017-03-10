NBA》曾賞柯瑞一記麻辣鍋 火箭簽下NBDL灌籃王 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕火箭打算用10天短約簽下NBDL愛荷華22歲小前鋒T.威廉斯（Troy Williams），他曾在去年12月賞柯瑞（Stephen Curry）一記麻辣鍋，也曾在今年2月NBDL灌籃大賽奪冠，體能條件優異是火箭看上他的主因。

T.威廉斯在去年選秀會落選，後來披上太陽球衣參加夏季聯盟，靠著出色表現贏得灰熊的一紙合約，他本季在灰熊出賽24場，平均得到5.3分、1.9籃板，今年1月底被釋出後回到NBDL。

火箭在季中交易截止前空出2個名單空缺，當時只簽下後衛泰勒（Isaiah Taylor），現在正把目光放到T.威廉斯身上。目前火箭戰績44勝21敗，排在西部第3名，在總教練丹東尼（Mike D'Antoni）的要求下，將持續尋找適合的側翼球員。

影音：T.威廉斯蓋柯瑞火鍋

T.威廉斯是今年NBDL灌籃大賽冠軍。（取自推特）