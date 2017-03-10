謝謝你們台灣英雄！經典賽後退役國手精采回顧
2017/03/10 11:03
〔體育中心／綜合報導〕本次經典賽台灣隊雖然以三連敗收場，但仍有不少精彩表現值得球迷喝采。不過本次經典賽後，將有許多資深國手要卸下國家隊戰袍，《自由體育》帶大家回顧，這些沙場老將曾帶給我們的感動。
潘威倫
現年35歲的潘威倫，自1996年IBA世界青少棒錦標賽首次入選國手後，便成為國際賽常客，因為對戰荷蘭表現特別突出，被球迷封為「抗荷英雄」。本次經典賽與南韓一戰，潘威倫登板中繼2.1局被敲5安打失2分。
潘威倫。（資料照，特派記者陳志曲攝）
林智勝
現年35歲的林智勝，多次在國際賽中繳出令人驚豔的成績，經常帶動隊友，也是台灣球迷心目中相當稱職的「台灣隊長」。尤其2015年12強賽時，林智勝從古巴投手手中敲出關鍵全壘打，幫助台灣拿下勝利，仍讓不少球迷津津樂道。
林智勝。（資料照，特派記者陳志曲攝）
陳鏞基
現年33歲的陳鏞基，自2003年入選世界盃及亞錦賽後，也多次代表台灣參與國際賽。昨天在台韓戰中，陳鏞基敲出追平比數安打，一度燃起台灣隊贏球希望，雖然最後沒能拿下勝利，仍在球迷心中留下相當深刻的印象。
陳鏞基。（資料照，特派記者陳志曲攝）
胡金龍
睽違6年再度穿上國家隊球衣，胡金龍卻在先前集訓時透露，可能是最後一次打國家隊。現年33歲的胡金龍，過去也曾多次代表台灣在國際賽中征戰，本季經典賽台韓大戰中，他也敲出帶有打點的安打，幫助台灣隊追分。
胡金龍。（資料照，特派記者陳志曲攝）
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