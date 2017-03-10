經典賽》500萬「情蒐」花在哪？林哲瑄感嘆說...
2017/03/10 11:05
備戰經典賽台灣隊第九棒林哲瑄。（資料照，記者廖耀東攝）
〔即時新聞／綜合報導〕第4屆世界棒球經典賽（WBC），台灣隊連3敗淘汰無法晉級，外界質疑棒協花「500萬情蒐」不力，「比大學生系學會企劃書還不如」；有鄉民翻出球員林哲瑄受訪畫面，替球員大抱不平！
林哲瑄感嘆，必須上場後，才能去解讀對手攻擊實力。（圖擷取自Vamos狗吠火車）
有鄉民翻出林哲瑄接受網路體育媒體《Vamos》的採訪，打趣地說，「關於本次WBC賽事，吵得沸沸揚揚的垃圾棒協，號稱用了500萬情蒐，到底搜到了些什麼呢？讓我們來聽聽球員的說法」。
影片中，林哲瑄對於此次戰役有感而發說，「這次對以色列，看到以色列對我們守備佈陣，這是這次最大的感觸，他已經預防我們的攻擊，因為打這種國際賽，防守是非常重要，我們防守這方面，可能沒辦法像其他球員已經先去預防攻擊方面，我們就是要在場上解讀，我覺得這樣有點太晚」。
網友見狀則是感嘆，「謝謝林哲瑄，棒協的盲腸一直被戳」、「連球員都知道情蒐不足」、「就是沒情蒐啊 蚌邪踹共」、「所以 就是情蒐不夠完整阿 要球員自己隨時應變 = =」、「耗費500萬鉅資的情蒐，給球員的感想是這樣子，棒協你好意思嗎？」
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