NBA》熱火漸入佳境 萊里：教頭應列入最佳教練候選

萊里。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火在季初表現並不理想，戰績僅有11勝30敗，但卻在季中反彈，締造本季聯盟最長的13連勝，目前戰績為東部第9，有機會進入季後賽。而優異表現讓熱火總管「油頭」萊里（Pat Riley）大讚總教練史波斯查（Erik Spoelstra），並認為他有機會能角逐年度最佳教練。

史波斯查已執教熱火9個賽季，在2011-2014年間，年年率領熱火打進總決賽，並兩次獲得總冠軍。而今年熱火在沒有三巨頭的情況下，表現漸入佳境，近24場比賽拿下20勝，目前與東部第8公牛僅剩0.5場勝差。

萊里在擔任教練期間曾三度獲得該獎項，而他認為本季熱火後續表現傑出，總教練史波斯查功不可沒，應該被列為年度最佳教練候選人。

「史波斯查曾帶隊拿下2座總冠軍，帶領一支與眾不同的球隊是一種挑戰，而且大家都認為有著超級球星的球隊應該贏球，但其實事情比表面上看到的還要困難，這些挑戰，我認為史波斯查處理得很好。而且本季熱火有他的帶領，我和老闆都很放心，史波斯查將他的工作做得很好。」

熱火總教練史波斯查。（資料照，法新社）