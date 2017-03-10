經典賽》他會飛！ 馬查多大秀魚躍式接殺（影音）
2017/03/10 10:58
〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍多明尼加今以9：2擊敗加拿大，陣中三壘手馬查多（Manny Machado）首戰就展現他的守備範圍，一個超漂亮的飛身接殺幫投手擋住一支安打。
馬查多曾在2013、2015年拿下金手套，是目前大聯盟守備最好的三壘手之一，此役擔任第二棒，5打數2安打，跑回1分。
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