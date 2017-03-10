NBA》灌籃反吃T 詹皇掛籃3秒遭判技術犯規（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今日作客底特律，而首節騎士當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）就大開殺戒，單節拿下10分，並有3次灌籃，但其中一次因掛在籃框上太久，還遭判一次技術犯規。

在第一節還剩下不到兩分鐘時，厄文（Kyrie Irving）一記完美的傳球，讓詹姆斯衝進籃下並雙手扣籃，而當球灌進去後，詹姆斯擺盪了兩次，並掛在籃上大約3秒的時間，因此遭裁判吹了一次技術犯規。

此役，詹姆斯拿下全場最高29分，並有13籃板、10助攻，順利完成大三元，但騎士終場仍以101：106敗給活塞。

詹姆斯掛籃太久遭吹技術犯規。（法新社）