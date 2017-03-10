NBA》詹姆斯「大三元」無用 騎士輸活塞吞3連敗

詹姆斯「大三元」無用。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部龍頭騎士今至底特律遭遇活塞，即便詹姆斯繳出本季第8張「大三元」成績單，但活塞共6人得分上雙，衛冕軍黯然以101：106苦吞3連敗。

活塞此役在第四節轟進33分，克服前三節最多15分落後，在主場守住勝利，他們共6人得分上雙，中鋒卓蒙德（Andre Drummond）繳出20分、16籃板，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）飆4顆三分球，攻下15分，T.哈里斯（Tobias Harris）15分、9籃板，R.傑克森（Reggie Jackson）21分、5助攻，I.史密斯（Ish Smith）12分，小莫里斯（Marcus Morris）12分。

詹姆斯三分線6投皆墨，仍貢獻29分、13籃板與10助攻，締造本季第8次「大三元」；他在騎士近8場比賽，其中有2場比賽休息，已連6場皆能繳出得分、籃板的「雙十」成績，包括兩次三雙。

騎士厄文挹注27分、佛萊飆進5顆三分球，攻下15分，可惜他們的得分難擋活塞的團結，至於J.R.史密斯缺陣多場比賽後，此役回歸貢獻3分。

騎士最嚴重問題在於過於依賴三分線，全場39次出手雖命中11球，但命中率僅28.2％；輸掉此役後，衛冕軍近7場已輸5場，在東部僅領先後方追兵塞爾提克2場勝差，未來得設法振作，才能保住東部龍頭。