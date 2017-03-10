NBA》楊恩的家又遭小偷 損失至少50萬美元

〔體育中心／綜合報導〕湖人後衛球員楊恩位於洛杉磯的豪宅再度失竊，執法部門表示，上個月歹徒偷走約3萬美元、3條金項鍊以及其他珠寶，最後還把1個裝有財物的保險櫃整個搬走，估計損失達50萬美元（約新台幣1537萬元）。

警方透露，當時楊恩的家門並沒有上鎖，竊賊輕易地進入他的家裡，目前警方仍在追查此案。楊恩在2014年與湖人簽下4年2150萬美元的合約，本季年薪544萬美元，因此50萬美元並不算少。

據八卦媒體《TMZ》報導，這是他3年來第2次被偷，楊恩在2014年的竊案裡損失價值約10萬元的財物，以及許多珍藏球鞋。

另外，洛杉磯不少名人都傳出家中遭竊的事件，道奇古巴巨砲普伊格（Yasiel Puig）曾被偷走價值50萬美元的珠寶；前尼克總教練費雪（Derek Fisher）位於洛杉磯的家也在前不久失竊，損失超過30萬美元，球員時代隨湖人贏得的5枚冠軍戒全部不翼而飛。

楊恩。（資料照，法新社）

費雪。（資料照，美聯社）