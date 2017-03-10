NBA》魏少94狂！本季第31次大三元 終結馬刺9連勝

魏斯布魯克（右）再度拿下大三元。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆今在主場迎戰強權馬刺，雷霆「大三元製造機」魏斯布魯克拒絕再輸，繳出本季第31張「大三元」成績單，率隊以102：92打敗黑衫軍，終結近期4連敗，馬刺9連勝也跟著中斷。

魏斯布魯克已連4場無緣寫三雙，前役面對拓荒者更狂飆生涯新高58分，還無力率隊止敗；這回他改變作戰策略，重新找回「大三元」全能身手，繳出23分、13助攻與13籃板，完成本季第31次三雙，追平1967-68球季張伯倫的31次，僅次於1961-62球季「大O」羅伯森41次，雷霆未來還有17場比賽，魏少還有機會改寫歷史。

雷霆中鋒坎特（Enes Kanter）14分、10籃板，歐拉狄波（Victor Oladipo）先前因傷缺陣6場，在歸隊的第2戰則展現極佳效率，14次出手命中8球，攻下20分。

早已確定奪下季後賽門票的馬刺，昨收起兩大主力雷納德、艾德瑞吉，首節遭對手國王強壓，最多落後28分，仍上演主帥帕波維奇自1996年接掌兵符以來的最大逆轉秀；不過他們這回難以再演逆轉秀，無緣拿下10連勝；黑衫軍艾德瑞吉17分進帳、雷納德19分。

雷納德（左）。（美聯社）