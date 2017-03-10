經典賽》黃欽智：調度的成敗都是結果論
2017/03/10 12:27
黃欽智認為調度的成敗都是結果論（資料照，特派記者羅志朋攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕台灣隊投手群在本屆經典賽3場共失32分，場上調度成為討論重點之一，台灣隊投手教練黃欽智表示，調度的成敗都是結果論，教練在場上能做的就是因應狀況，推出當下最合適的球員，結果就由教練來承擔。
黃欽智指出，徵召不順不能當成藉口，投手群在熱身賽表現不錯，雖然在正式比賽的表現不如預期，仍要肯定他們面對頂尖選手時能勇於挑戰，「世界上沒有出任何關於棒球場上如何調度的書籍，教練就是在當下盡力排出最好的選手。」他說。
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