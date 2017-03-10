經典賽》球迷發起解散棒協活動 棒協回應了！
2017/03/10 12:43
廖正井（中）歡迎內政部與會計師到棒協查帳。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在第四屆經典賽全敗收場，球迷在臉書發起無限期解散棒協活動，至今已超過4萬人參與。對此，棒協理事長廖正井回應，怎麼可能，怎麼解散？「國際棒總多麼肯定我們。」
行政院長林全今早表示將全面檢討包括教育部體育署與棒協，根據《中央社》報導，廖正井表示非常歡迎與支持大家檢討為什麼無法組成最強隊伍？也歡迎內政部與會計師到棒協查帳，「絕對禁得起考驗。」
球迷在臉書發起的「無限期支持棒協解散改組」，活動主旨寫道：「長期主導台灣國際賽事的棒協，絕對是台灣國際賽長期積弱不振的原因。自己的國球自己救，球迷的聲音需要被聽見，我們不要再吃鍋貼，誰跟你相忍為國。永遠只有檢討聲浪，沒有具體作為，讓體育回歸體育，讓棒球回歸熱血，政治利益追逐戰請滾邊站！站出來吧大家！」
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