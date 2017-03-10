經典賽》同樣是側投 林晨樺不想輸韓國

林晨樺。（記者朱沛雄攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕同樣是低肩側投，林晨樺昨天登板時，心裡除了在想如何止住南韓的攻勢，還有一個念頭：不要輸給韓國的側投。

林晨樺於6局上1出局接替被驅逐出場的黃勝雄，7局上手指被徐建昌擊出正面反彈球打到，忍痛續投解決閔炳憲，今天返台時手指仍有紅腫，他表示，當時只想著要把球攔下來，下意識就把右手伸出去，幸好沒有大礙。

林晨樺表示，韓職有很多低肩側投，南韓打國際賽一定會帶幾位，因為自己也是這種型態的投手，覺得就不能被比下去，「我告訴自己，台灣的側投絕對不輸韓國的，他們中繼能不丟分，我也不能掉。」他說。