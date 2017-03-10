經典賽》郭泰源：多給未來的總教練一點時間
2017/03/10 12:58
郭泰源。（記者朱沛雄攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕經典賽台灣隊今天上午分三批自南韓搭機返台，總教練郭泰源強調，未來大型國際賽事的組訓過程需要重新討論，希望能多給總教練一點時間做完整規劃。
郭泰源走出第一航廈接機大廳時，神情有點疲累，只強調「組訓要再檢討，最希望給未來的總教練再多點時間」，就在兩個女兒陪同下搭車離開。針對網路上許多負面批評，他不想多做回應，只說「棒球不是靠謾罵就可以打出好成績」。
台灣隊雖然3戰皆墨，下屆必須從資格賽打起，今天仍有大批球迷在機場接機。
不少球迷前往機場接機。（記者朱沛雄攝）
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