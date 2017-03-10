NBA》湖人下半場發威 輕取太陽中止八連敗
2017/03/10 14:37
羅素攻下28分，率湖人擊敗太陽，中止球隊八連敗。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕湖人今日作客鳳凰城，原本打完上半場還小小落後太陽2分，但下半場湖人手感回溫，外加對手失誤過多，終場湖人以122：110戰勝太陽，成功中止八連敗。
湖人上一場勝利是在2月11日對上公鹿的比賽，這次對決西部倒數第2的太陽，終於止敗，不過湖人目前依舊在西部墊底。
此役，湖人球員羅素（D'Angelo Russell）拿下全場最高28分，其中三分球9投6中，表現最為出色。英葛蘭（Brandon Ingram）貢獻14分、6籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）則挹注19分。
而太陽全隊拿下19次失誤，且三分球只投進6顆，是湖人的一半，因此吞下敗仗。球員得分部分，布克（Devin Booker）拿下23分、6籃板，華倫（TJ Warren）則有17分、13籃板，克里斯（Marquese Chriss）進帳18分。而布雷德索（Eric Bledsoe）雖挹注13分，但也犯了7次失誤。
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