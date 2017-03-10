NBA》做開槍手勢遭罰 詹寧斯喊冤：我在叫他冷靜（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巫師前天作客鳳凰城，新加入的後衛詹寧斯（Brandon Jennings）因在比賽中與太陽前鋒杜德利（Jared Dudley）發生爭執，事後兩人皆被聯盟開罰35000美元（約新台幣107萬）。

在第二節開始沒多久，巫師前鋒J.史密斯（Jason Smith）將太陽球員尤利斯（Tyler Ulis）撞倒在地，杜德利為了替隊友出氣，馬上衝上前理論，兩隊爆發衝突。在一陣混亂中，詹寧斯也加入戰局，並對杜德利做出開槍的手勢，之後兩人雙雙遭驅逐。今日聯盟判定兩人都將開罰35000美元的罰單以示警惕。

事後，詹寧斯解釋他的手勢是為了要讓杜德利冷靜下來，「他們說我用手槍的手勢指著杜德利，但事實上，我是在告訴他放鬆、冷靜下來，因為杜德利不是這種人。而且J.史密斯沒有做錯，那是一個好的戰術，所以我必須保護我的隊友。」

太陽與巫師在前天的比賽中發生衝突。（資料照，美聯社）