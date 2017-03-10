NBA》明天與小牛交手 林書豪稱讚菜鳥費雷爾

〔體育中心／綜合報導〕籃網將在明天迎戰小牛，其中後衛林書豪在接受採訪時，特別稱讚小牛年輕後衛費雷爾（Yogi Ferrell），認為對方有能力在聯盟穩住陣腳。

小牛原本的先發控衛威廉斯（Deron Williams）受傷，在1月28日以10天短約從發展聯盟簽下費雷爾，沒想到費雷爾在5場比賽裡繳出17.2分、2.8籃板、5助攻、1.8次抄截的驚人數據，其中面對拓荒者打出生涯最高的32分，最後贏得一紙2年底薪合約。

費雷爾跟林書豪一樣都是落選新秀，去年夏天費雷爾落選後與籃網簽約，但籃網在本季開打前將他釋出，隨後在去年11月簽下他，並再次將他釋出。林書豪本來希望費雷爾能在籃網效力久一點，但也覺得他在小牛過得還不錯。

本季至今，費雷爾為小牛出賽17場，平均上場32.1分鐘，得到12.4分、5.1助攻、3籃板、1.1抄截，成為球隊不可或缺的後場戰力。

費雷爾在小牛打出亮眼表現。（資料照，法新社）

林書豪（右）與費雷爾（左）曾在籃網季前訓練營同場過招。（取自推特）