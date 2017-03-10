經典賽》無懼大聯盟終結者 義大利9下灌5分敲再見安（影音）

〔體育中心／綜合報導〕D組開幕戰今開打，一度落後4分的義大利，無懼上季奪36次救援成功的藍鳥終結者歐蘇納（Roberto Osuna），9局下狂敲5支安打，包括安崔歐里（John Andreoli）的再見安打，單局灌進5分，終場以10：9大逆轉擊敗墨西哥。

墨西哥今天推派賈拉多（Yovani Gallardo）先發，慘遭義大利砲轟，先在首局被John Andreoli轟出陽春砲；4局下又被Rob Segedin、Chris Colabello被轟出2發全壘打，總計先發4局失掉4分。

墨西哥火力也不遑多讓，開路先鋒Esteban Quiroz轟出首局首打席全壘打；4局Japhet Amador也轟出陽春砲，雙方前4局戰成平手局面。

5局上，墨西哥靠觸身球與2支安打攻占滿壘，納瓦洛（Efren Navarro）精準選到保送擠回分數，克魯茲（Luis Alfonso Cruz）更是一棒二壘打，率隊攻下3分大局，雖然5下又掉1分，但7局再靠Sebastian Elizalde的適時安打攻下2分保險。

雙方廝殺到9局下半，落後4分的義大利火力甦醒，面對藍鳥終結者歐蘇納（Roberto Osuna）竟然連敲3支二壘打，追回2分並在0出局攻占滿壘，迫使墨西哥換上培瑞茲（Oliver Perez），仍被安崔歐里（John Andreoli）敲出再見安打，驚奇落敗。