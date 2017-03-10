經典賽》林琨笙：要檢討為何一直落後人家

〔記者徐正揚／桃園報導〕林琨笙在經典賽7打數4安打，對荷蘭、南韓都蹲滿全場，還演出盜壘阻殺，攻守俱佳，但他認為，如果沒幫球隊贏球，就不說是表現好。

林琨笙指出，自業餘起打過大大小小國際賽，以這次經典賽層級最高，最感慨的是，荷蘭與他10年前看到的完全不一樣，「我們真的該檢討的是，為何一直落後人家，接下來該怎麼做。」他說。

林琨笙特別感謝總教練郭泰源，他表示，郭總的壓力非常大，但還是一直在幫選手，從來不給選手壓力，「我對他非常抱歉，因為沒有辦法贏到任何一場比賽。」他說。

林琨笙今隨台灣隊返國。（記者朱沛雄攝）

球迷熱情接機，林琨笙與球迷合照。（記者朱沛雄攝）