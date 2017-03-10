NBA》慶祝諾威斯基3萬分 百威「貼心」送3萬瓶淡啤酒
2017/03/10 14:52
百威送3萬瓶淡啤酒到小牛主場。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕前天（8日）小牛與湖人的比賽裡，小牛明星前鋒諾威斯基（Dirk Nowitzki）達成生涯3萬分成就，賽後諾威斯基對《ESPN》說，他過了很長一段時間才難得喝到百威淡啤酒（Bud Light）。後來百威決定直接送3萬瓶淡啤酒到小牛主場大門口，指名送給諾威斯基，也順勢達成宣傳目的。
百威也送給諾威斯基一張卡片：「恭喜你得到生涯3萬分！這裡是3萬瓶百威淡啤酒，跟你的朋友們好好喝上一杯吧！乾杯！」
諾威斯基本季平均得到13.6分，是菜鳥球季之後的最低點，但聯盟史上能達成生涯3萬分成就的球員不多，只有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、卡爾馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）、張伯倫（Wilt Chamberlain），如今諾威斯基也名列其中。
3萬瓶啤酒相當可觀。（取自推特）
百威送給諾威斯基的卡片。（取自推特）
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