NBA》籃網表現有起色 外媒：因為林書豪歸隊
2017/03/10 14:22
林書豪（右）。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕籃網雖然目前戰績仍墊底，但近期5場比賽，還能拿下兩勝，表現較先前進步，外媒評論指出，關鍵在於林書豪傷癒歸隊。
《CBS Sports》記者撰文指出，雖然籃網在前一戰不敵老鷹吞下敗仗，但林書豪在近兩場比賽的關鍵時刻都能有所發揮，讓籃網不至於陷入絕境，例如他在與灰熊一戰，比賽最後3分鐘，一人獨拿9分，也幫助球隊最後收下勝利。
除了本身本身能夠幫助球隊贏球，林書豪的歸隊，也讓懷特海德（Isaiah Whitehead）、吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）等年輕球員表現更有自信，尤其吉爾派翠克在近三場比賽，每場都能拿下超過20分。
內文也提到，林書豪對籃網而言，並非像過去在尼克時期，繳出爆炸性的表現，並掀起「林來瘋」，也認為以目前林書豪28歲的年紀，不是其他球隊積極追逐的對象，不過他的表現也向全聯盟證明，他是很好的球員，而他的隊友也會因為他變更好。
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