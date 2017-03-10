經典賽》關鍵滿貫砲 古巴驚險擊退澳洲晉級（影音）

〔體育中心／綜合報導〕古巴今天強碰戰績同樣1勝1敗的澳洲，靠著戴斯潘（Alfredo Despaigne）關鍵的滿貫全壘打，終場以4：3淘汰澳洲，攜手日本晉級。

古巴前4局受制於澳洲先發薩普洛德（Warwick Saupold）的封鎖，僅敲出零星的4支安打，5局上投手又出狀況，先投保送又被敲2支安打而率先掉分。

薩普洛德投完4局後，澳洲派上威爾斯（Lachlan Wells）接替投球，未料在兩出局後遇到大浩劫，先被敲2安再投1保送擠成滿壘，戴斯潘（Alfredo Despaigne）一棒轟向左中外野，形成滿貫全壘打，比數頓時變成1：4落後。

澳洲沒有放棄比賽，7局上歐特金（Trent Oeltjen）先轟出陽春砲，8局上再靠3支安打攻下1分，雙方差距一度僅差1分，可惜澳洲無法突破古巴後援投手Miguel Lahera，終場以1分差落敗，無緣8強。