NBA》代禱文透露心聲 林書豪：曾覺得本季無法上場
2017/03/10 15:04
林書豪。（資料照，USA Today Sports）
〔記者粘藐云／綜合報導〕林書豪最新的代禱文今天透過電子郵件及社群媒體，傳送到球迷的手中，他表示，很感恩能夠重返球場，並且拿下兩場勝利，也坦言曾有段時間覺得這季沒辦法再回到場上。
林書豪本季因為腿傷兩度進到傷兵名單，第二次受傷更缺陣長達2個月，能夠重返賽場，他真的覺得很感恩，雖然一度認為自己本季可能無法回到場上，但能夠走出傷痛後，讓他深刻體會到，比起身體的復原，他更覺得上帝是藉著這個傷勢來挑戰他，讓他的職業生涯可以進入更深的層次。
林書豪歸隊後，幫助籃網在近5場比賽中拿下兩勝，他也在代禱文裡頭談到，希望大家可以為籃網禱告，讓他們在剩下的球季中繳出更好的表現，不管是場上場下，隊友之間能夠更親近，也更認識上帝。
最後，林書豪也不忘為堪薩斯州遭槍殺的印度工程師Srinivas Kuchibhotla和Alok Madasani的家人禱告，因為他們同樣是亞洲的移民，讓林書豪感受更為深刻。
林書豪代禱文全文。（取自電子郵件）
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