NBA》離家近？ 傳羅斯考慮今夏加盟公鹿
2017/03/10 16:32
〔體育中心／綜合報導〕尼客控衛羅斯（Derrick Rose）今夏將成為完全自由球員，據《紐約郵報》報導，目前羅斯仍不確定自己的下一步，但有可能因為家人而考慮與公鹿簽約。
「密爾瓦基就像家一樣。」羅斯告訴記者，「離我的家鄉只有1.5個小時的車程，我的家人來看我比賽非常方便。」羅斯的家人與4歲兒子現在都住在芝加哥。羅斯從小就崇拜公鹿總教練基德（Jason Kidd）：「我在高中與大學時代很喜歡看基德打球，我的家人也喜歡他。」
公鹿本季讓新秀布洛格登（Malcolm Brogdon）擔任先發控衛，在昨天尼克與公鹿的比賽裡，羅斯得到26分，而布洛格登與戴拉維多瓦（Matthew Dellavedova）加起來只得到14分。
羅斯有意在今夏得到頂級薪資，但公鹿的薪資空間不足，必須等中鋒孟羅（Greg Monroe）跳出最後1年合約。有傳言指出，基德寧願球隊沒進季後賽，也希望在選秀會得到出色的控衛，有效補強公鹿戰力。
羅斯（右）不排除為了家人改披公鹿球衣。（資料照，USA Today）
基德。（資料照，美聯社）
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