羽球》31分鐘拍下印尼老將 周天成勇闖全英八強
2017/03/10 15:31
周天成。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕羽壇男單世界第9的台灣好手周天成今天在全英公開賽16強戰，僅花費31分鐘，以21：13、21：11拍下32歲的印尼老將索尼，挺進八強，追平個人在全英最好成績，下一輪將面對泰國坦農薩克。
周天成今天凌晨提拍上陣，直落二輕取索尼，收下對戰三連勝，下一輪原本可能強碰里約奧運金牌諶龍，不料諶龍再度爆冷出局，16強不敵以16：21、19：21坦農薩克。
目前世界排名12的坦農薩克與周天成生涯四度交手，小天以1勝3負居劣勢，但兩人近四年都沒有相遇，上次交手是在2012年全英公開賽，當時小天在男單會外賽直落二拍下坦農薩克。
全英公開賽明天凌晨12點將進行八強賽事，台將部分僅剩球后戴資穎、一哥周天成，戴資穎八強將面對印度辛都，預計凌晨12點上陣（MOD博斯無限台直播），周天成則將在明天凌晨4點20分出賽。
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