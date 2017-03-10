面對經典賽兵敗 新體育署長林德福：盡快給國人一個交代

林德福。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕新任體育署長人選呼之欲出！確定由前體委會主委林德福接任，他今日接受採訪表示，上任當務之急就是處理棒協與中職聯盟之間的問題，希望能盡快給國人一個交代。

昨晚台灣代表隊在經典賽最終戰與南韓纏戰10局，林德福同時間也有觀看轉播，更在臉書上表示，「台灣的棒球（國球），怎淪落至此？2003年兩職棒整合，當時號稱是「職棒元年」，曾幾何時，如今的實力是如此的不堪一擊。棒球運動應該要改革了，改革就從今晚開始吧！」

林德福說：「我看著國家隊輸球，自然也有激動情緒產生，如今我接任署長了，就得收起這些情緒，要讓台灣棒球及整個體育環境變得更好。」

林德福在2002年2月到2005年5月擔任體委會主委，促成中華職棒聯盟、台灣大聯盟合併成「中華職棒大聯盟」，對棒壇事務相當了解，同時也明白此次經典賽由於聯盟、棒協內鬥，使得此次組訓不順利，他說：「讓棒協與中華職棒大聯盟可以和諧合作，是我很重要的工作，我會處理雙方問題，給國人一個交代。」

至於從去年里約奧運期間，諸多協會已背負罵名，林德福認為，各單項協會應該是要致力於培養更多選手或人才，等於就是要為運動員而存在，未來體育署會藉由高密度管理，讓選手能無後顧之憂站上國際舞台，全力為國爭光。

未來各個協會要「財務透明、業務公開、組織開放、營運專業」，這是林德福上任要做的事情，他說：「這也是行政院長林全、教育部長潘文忠對我的期待。」