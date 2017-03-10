經典賽》不畏懼大聯盟頂級後援 義大利連兩屆逆轉墨西哥
2017/03/10 16:31
〔體育中心／綜合報導〕經典賽D組賽事，墨西哥在領先4分的情形下，派出上季拿到36次救援成功的藍鳥終結者歐蘇納（Roberto Osuna），卻遭義大利逆轉，終場以9：10輸球。墨西哥上屆經典賽也是遭到義大利逆轉，宛如惡夢再現。
墨西哥在2013年經典賽預賽首戰面對義大利，前8局打完墨西哥以5：4領先，9局上派出當時還在巨人的後援投手羅默（Sergio Romo），他於2012年時繳出3勝1敗、14救援點、23中繼點，防禦率1.79，可說是墨西哥的重要後防。
義大利打線無懼對手，1出局攻占一、三壘，上屆代表義大利、現為小熊球員的瑞佐（Anthony Rizzo），他擊出左外野深遠飛球，墨西哥左外野手岡薩雷茲（Edgar Gonzalez）竟然沒接好，讓義大利攻回一舉超前分。值得一提的是，義大利上屆以黑馬之茲闖進8強。
這次經典賽D組開幕戰，義大利在9局下落後4分的情況下，同樣不畏懼歐蘇納，不但把對方終結者打退場，面對培瑞茲（Oliver Perez）時還擊出再見安打，顯示這支隊伍韌性十足。
歐蘇納。（法新社）
羅默。（資料照，美聯社）
瑞佐。（資料照，美聯社）
墨西哥左外野手岡薩雷茲漏接。（資料照，美聯社）
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