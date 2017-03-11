經典賽美國開打 波、委大聯盟對決 今日賽事與轉播預告

擁有豪華陣容的美國隊，卻在熱身賽中表現不理想，今天為美國本屆經典賽首場賽事，也期盼能打出價值，先發投手的亞契表示很期待這一刻，身為主辦國，眾星雲集的美國隊過去卻一冠難求，前兩屆都止步第2輪，今天對決哥倫比亞，也望先搶下首勝。

波多黎各前兩屆均以第5名作收，上屆則在冠軍戰敗給多明尼加拿到亞軍，這次有年輕游擊手柯瑞亞、林多，老將貝爾川、莫里納，及剛幫小熊拿下冠軍的巴耶茲加入，都是晉級本錢，委內瑞拉則有「小巨人」艾圖維領軍，加上老虎強打卡布瑞拉等人，陣中多位大聯盟球星，雙方首戰必有看頭。

籃網在近5場比賽中拿下2勝，表現較先前進步許多，美媒也評論關鍵在於林書豪傷癒歸隊，他自己則表示能夠重返賽場，覺得很感恩，認為這是上帝給他的挑戰，今天籃網出戰近況3連勝的小牛，豪小子能否率隊退敵？敬請期待。

經典賽

07:00 哥倫比亞 vs. 美國（ELEVEN）

10:00 委內瑞拉 vs. 波多黎各（ELEVEN SPORTS）

日職熱身賽

12:00 歐力士 vs. 巨人（FOX體育）

NBA

09:00 勇士 vs. 灰狼（緯來體育）

10:00 籃網 vs. 小牛（FOX體育2台、愛爾達體育）

SBL

17:00 達欣 vs. 璞園（緯來體育、愛爾達育樂）

19:00 裕隆 vs. 台啤（緯來體育、愛爾達育樂）

UBA

13:00 台師 vs. 國體（FOX體育2台、FOX體育3台）

14:45 台科 vs. 輔仁（FOX體育2台、FOX體育3台）

16:30 高師 vs. 義守（FOX體育2台、FOX體育3台）

18:15 中科 vs. 醒吾（FOX體育2台、FOX體育3台）