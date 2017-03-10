粉絲團一句「了不起，放火」 讓棒球、籃球迷都怒了

粉絲團「中華男籃 Taiwan basketball team」在昨天晚上輸給韓國後，在臉書酸「了不起，放火！」，立刻遭到球迷圍剿。（圖擷自臉書粉絲團「中華男籃 Taiwan basketball team」，現已刪除）

〔即時新聞／綜合報導〕經典賽最後兩場，台灣隊球員拚盡全力但仍在最後關頭敗下陣來，其中擔任終結者的陳鴻文連兩場吞敗，即便如此，大多數球迷並不怪罪他，但非官方臉書粉絲團「中華男籃 Taiwan basketball team」竟在臉書上酸陳鴻文「了不起，放火」，遭到球迷圍剿。

非官方臉書粉絲團「中華男籃 Taiwan basketball team」在昨天晚上輸給韓國後，PO出一張陳鴻文的照片並酸「了不起，放火！」，立刻遭到球迷圍剿，該粉絲團隨即刪除狀態，但已遭到網友截圖，該粉絲團發表道歉聲明表示：「對於稍早情緒化發文造成許多棒球迷，籃球迷不滿，在這跟大家說一聲抱歉，未來發文也會更謹慎小心。也謝謝中華隊的努力。中華隊加油」。

許多網友不領情，紛紛痛斥該粉絲團小編：「沒有人想要輸，球員的心裡已經夠難受了，你還諷刺」、「棒球籃球都一樣，沒有人喜歡輸，成立粉絲團那就應該拿出正面的感染力，這才是粉絲團的意義」、「打著籃球光環的粉絲頁、發表小編你『自己』情緒發洩。傷害了籃球與棒球之間的長久和諧、是你個人問題、別拖累拖籃球下水」 、「了不起，刪文」。